Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz - Zeugenaufruf 02.01.2021

(Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis)(Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen wurde auf dem Kaufland-Parkplatz in Bad Dürrheim im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr ein geparkter Pkw angefahren. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein bislang unbekannter Verursacher gegen eine schwarze C-Klasse und beschädigte hierbei die hintere Stoßstange. Ohne um sich den Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, dem Polizeirevier Schwenningen unter 07720/85000 sachdienliche Angaben zu machen.

