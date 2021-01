Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Zusammenstoß bei Schneeglätte

LippeLippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr eine 38jährige Extertalerin mit ihrem Mercedes die Drömscher Straße in Richtung Goldbeck. In Höhe der Hausnummer 7 verlor die Frau aufgrund ihrer der Schneeglätte nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Porsche einer 57jährigen Frau, die ebenfalls in Extertal wohnt. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, zu melden.

