Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw bei Verkehrsunfall umgekipppt

Dormagen (ots)

Ein 35-jähriger touchierte mit einem Pkw Mitsubishi am Samstag, 08.08.2200, gegen 23:10 Uhr auf einem Reitweg in einem Waldgelännde in Dormagen-Hackenbroich, auf dem Oberweg, einen Baum, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und auf die Fahrerseite kippte. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und später einem Krankenhaus zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass dieser stark alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Demzufolge musste sich der 35-jährige einer Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit unterziehen. Sowohl der Baum als auch der Pkw wurden stark beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. (Ro.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell