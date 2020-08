Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Taschendiebinnen konnten flüchten

Bild-Infos

Download

Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (6.8.) kam es zu einem Taschendiebstahl in Rommerskirchen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr meldete sich eine Geschädigte beim Notruf der Polizei und teilte mit, dass ihr soeben in einem Discounter am "Mariannenpark" eine rote Ledergeldbörse aus der Handtasche entwendet worden sei. Die 45-Jährige hatte sich im Bereich einer Gemüsetheke aufgehalten, als direkt neben ihr eine junge Frau auffiel, die ihre Brille fallen ließ und sich danach bückte. Die Situation kam der Geschädigten merkwürdig vor und sie stellte fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Offenbar hatte die Unbekannte die Geldbörse aus der Tasche an sich genommen. Die Tasche war zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen abgelegt. Die Verdächtige war sofort aus dem Geschäft geeilt, wo draußen eine mutmaßliche Komplizin bereits wartete. Das diebische Duo flüchtete sodann zu Fuß. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch Ausweise und persönliche Papiere der 45-Jährigen.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: Die Frau, die sich im Geschäft befand, soll 35 bis 40 Jahre alt sein, circa 170 Zentimeter groß, dunkelblonde Haare, trug ein rotes knielanges Kleid und eine gelbe schwarz Brille. Sie habe zunächst ein schwarzes Kopftuch getragen, was sie beim Verlassen des Ladens (ebenso wie die Brille) vom Kopf gezogen habe.

Die Frau, die vor dem Geschäft wartete soll circa 55 Jahr alt sein. Sie habe dunkle Haare und sei dunkel gekleidet gewesen (T-Shirt und Hose).

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Duos machen können. Möglicherweise haben Zeugen beobachtet, mit welchem Fahrzeug die beiden unterwegs waren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich entgegen. (Telefon 02131 3000)

Die Täter nutzen verschiedene "Maschen", um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Meist lenken sie die Betroffenen ab. Einige Tipps der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Weitere Informationen rund um das Thema Taschendiebstahl finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell