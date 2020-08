Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen mutmaßliche Wohnungseinbrecher an

Neuss/Grevenbroich (ots)

Wir berichteten mit Pressemitteilungen vom 05.08.2020, 14:59 Uhr und 16:25 Uhr, über die Festnahme eines verdächtigen Trios, das nach einem Tageswohnungseinbruch in Neuss-Holzheim am Mittwoch (5.8.) geflüchtet war und in Grevenbroich-Gilverath einen Unfall gebaut hatte.

Die mutmaßlichen Täter hatten zum Teil falsche Personalien angegeben. Die Ermittlungen zur Identität dauern bei einem Verdächtigen noch an. Ein Richter ordnete am Donnerstag (6.8.) bzw. Freitag (7.8.) Untersuchungshaft wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen alle Drei an. Ein Verdächtiger im Alter von 21 Jahren befindet sich nach dem Unfall aufgrund der Schwere seiner Verletzungen weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Die am Subaru angebrachten Kennzeichen gehören zu einem anderen Fahrzeug. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an. Die sichergestellten Gegenstände wurden durch die betroffenen Wohnungsinhaber als ihr Eigentum identifiziert.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell