Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Neuss-Furth (ots)

Zivilfahnder der Polizei im Rhein-Kreis Neuss nahmen am frühen Freitagmorgen (7.8.) einen 23-Jährigen in seiner Wohnung fest. Gegen den Neusser lag ein Untersuchungshaftbefehl des Landgerichtes Düsseldorf vor. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens waren in einer Wohnung bei dem Mann Betäubungsmittel in Form von Marihuana sowie zwölf Handys sichergestellt worden.

Ein Richter wird nun darüber entscheiden, ob der Haftbefehl gegen den Verdächtigen verkündet wird.

