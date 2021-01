Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht durch weißen SUV mit auffälligen rot weißem Karomuster

AndernachAndernach (ots)

Am Mittwoch, den 06.01.2021 gegen 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Andernach in der Straße Schillerring in Höhe der Metzgerei Ahsenmacher. Der Unfallflüchtige touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Straßenrand geparkten Pkw und beschädigte dessen Außenspiegel. Ohne einer Schadensregulierung nachzukommen entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV mit einem auffälligen rot-weißen Karomuster im hinteren Bereich handeln. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach melden.

