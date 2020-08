Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Imbiss in Lemwerder - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Lemwerder, Industriestraße

Am Sonntag, 16.08.2020, im Tatzeitraum von etwa Mitternacht bis 08:30 Uhr, wurde in den Imbiss an der Industriestraße in Lemwerder eingebrochen. Unbekannte Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten daraus Imbissutensilien, Bargeld und Zigaretten. Außerdem wurden zwei Überwachungskameras zerstört.

Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Tat dürfte mit einer recht starken Geräuschkulisse einhergegangen sein. Deshalb werden mögliche Zeugen, die Verdächtiges zum tatrelevantem Zeitpunkt wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei in Brake (04401/935-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell