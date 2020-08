Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Drei bislang unbekannte Personen rissen in der Nacht zu Sonntag, 16. August 2020, zwei Verkehrsschilder aus ihren Betonfüßen und warfen diese auf die Fahrbahn in der Golzwarder Straße.

Gegen 03:05 Uhr meldeten sich Zeugen, die aus dem Schlaf gerissen wurden, bei der Polizei Brake, als die Jugendlichen im Bereich der Ratsherr-Wieting-Straße die Schilder auf die Fahrbahn warfen. Unter anderem fuhr ein Taxifahrer, der kurz danach auf der Golzwarder Straße unterwegs war, über die Verkehrszeichen. Ob Schäden am Unterboden des Taxis entstanden sind, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Anschließend entfernten sich die Jugendlichen zu Fuß in Richtung der Gaststätte Zur Rosenburg. Als Beamte der Polizei Brake die Personen in der Fritz-Reuter-Straße feststellten, flücheten sie in Richtung Hermann-Allmers-Straße. Bereits 20 Minuten zuvor wurden sie im Bereich der Genossenschaftstraße und Paul-Brodek-Straße gesichtet.

Das Alter der Personen wurde auf etwa 19 bis 20 Jahre geschätzt. Des Weiteren soll eine der Personen mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Gegen die Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (935088).

