Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad sichergestellt

Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

KlingenmünsterKlingenmünster (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2020, gegen 18.30 Uhr, wurde in Klingenmünster ein 58jähriger Mann aus Germersheim kontrolliert. Er führte ein Fahrrad mit, bei dem der Verdacht besteht, dass dieses zuvor entwendet wurde. Das Fahrrad konnte bisher nicht zugeordnet werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges Tourenrad der Marke BBF, Farbe schwarz, mit auffälligem Einkaufskorb am Lenker.

Der Geschädigte soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de, melden.

