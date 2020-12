Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

DörrenbachDörrenbach (ots)

Am Donnerstag, 10.12.2020, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Stäffelsbergstraße in Dörrenbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge teilte mit, dass vermutlich ein weißer Sprinter einen geparkten PKW beschädigte und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

