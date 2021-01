Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Unbekannte brechen in Schule ein und richten hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht.

LippeLippe (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag brachen bislang Unbekannte in das Hermann-Vöchting-Gymnasium am Ostring ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort öffneten sie gewaltsam sie mehrere Türen, die zu Klassenzimmern führen und suchten nach Wertgegenständen. Mindestens eine Bluetooth-Tastatur stahlen die Einbrecher. Daneben randalierten sie in weiteren Teilen der Schule und richteten dabei hohen Sachschaden an. Unter anderem legten die Täter einen Brand in einer Toilette. Dieser breitete sich glücklicherweise nicht weiter aus und war beim Entdecken der Straftaten bereits erloschen. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330.

