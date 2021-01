Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Keine Beute gemacht.

LippeLippe (ots)

Der Versuch, am Freitagabend einen Zigarettenautomaten in der Werler Straße aufzubrechen, misslang. Die Täter hebelten zwar brachial an dem Gerät, das an der Hauswand eines Grillimbisses hängt, sie konnten es jedoch nicht öffnen. Wer gegen 22:30 Uhr Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte der Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 mit.

