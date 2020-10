Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Einer 30-Jährigen wurde am Donnerstag (01.10.2020), gegen 12.35 Uhr, über 1000 Euro Bargeld aus einem Rucksack gestohlen. Die Frau befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft in einem Shoppingcenter am Rathausplatz, als eine unbekannte Frau von hinten an ihr vorbeiging und den Geldbeutel aus dem Rucksack stahl. Als die 30-Jährige nach ihrem Rucksack schaute, stellte sie den Verlust des Geldbeutels mit dem Bargeld fest. Die unbekannte Frau war bereits über alle Berge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

