Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamte bei mehreren Einsätzen beleidigt und bedroht

Ludwigshafen/Frankenthal (ots)

Bei insgesamt fünf Einsätzen wurden Beamte der Polizei Ludwigshafen und Frankenthal in verschiedenen Formen am Mittwoch beleidigt und bedroht. Am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr beleidigte ein 50-Jähriger Ludwigshafener Beamte der Polizei Ludwigshafen. Der 50-Jährige beanstandete die Verkehrskontrolle seiner Lebensgefährtin. Diese war zuvor mit einem nicht vorschriftsmäßig technisch veränderten Auto in der Prälat-Caire-Straße kontrolliert worden. Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr wurden Beamte der Polizei Frankenthal von einem 31-jährigen Frankenthaler mehrfach beleidigt. Der 31-Jährige soll zuvor in der Wormser Straße mehrere Passanten beleidigt und ein Fahrrad gestohlen haben. Gegen 22:40 Uhr beleidigte ein 53-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis andere Beamte der Polizei Frankenthal. Der 53-Jährige habe sich zuvor in einer Gaststätte in Frankenthal geweigert zu gehen und dort mehrere Personen beleidigt. Gegen 23:00 Uhr wurden in Ludwigshafen Polizeibeamte bei zwei unterschiedlichen Einsätzen beleidigt. Ein 34-jähriger Mannheimer störte zunächst eine Verkehrskontrolle in der Lichtenberger Straße. Als er aufgefordert wurde dies zu unterlassen, beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Bei dem weiteren Einsatz um 23:00 Uhr beleidigte eine 36-jährige Ludwigshafenerin Beamte der Polizei Ludwigshafen. Die 36-Jährige soll zuvor in einer Gaststätte am Goerdeler Platz randaliert haben, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass alle Beleidigungen und Angriffe auf Polizeibeamte zur Anzeige gebracht werden. Die Täter können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.

