Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (30.09.2020), gegen 1 Uhr, beobachteten Zeugen, wie zwei männliche Personen mit einem dunkelgrünen Ford Ka in der Bayreuther Straße anhielten, ausstiegen und die angebrachten Kennzeichen abmontierten. Anschließend machten sich die zwei Personen aus dem Staub. Die Zeugen verständigten die Polizei, da ihnen dies verdächtig vorkam. An dem Ford stellte die Polizei frische Unfallschäden fest. Der Ford war bereits abgemeldet und dürfte im öffentlichen Verkehr nicht mehr bewegt werden. Derzeit geht die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht aus und sucht nun Zeugen, Geschädigte oder auch Verkehrsunfallbeteiligte, die Hinweise zum Unfall und den beiden unbekannten Männern erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

