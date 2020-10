Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher in Supermarkt gestellt

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstag (01.10.2020) einen 30-Jährigen fest, der in einen Supermarkt in der Mundenheimer Straße einbrach. Alarmiert wurde die Polizei gegen 1.20 Uhr aufgrund eines Alarms im Supermarkt. Also die Polizei das Gebäude umstellte, trafen sie im Innern des Supermarkts den 30-jährigen Einbrecher an, der den Kassenbereich durchwühlte. Der Mann wurde festgenommen. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille

