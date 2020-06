Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Rüttelplatte auf der B10

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 04.06.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, den 05.06.2020, 07:15 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle auf der B10, aus Richtung A8 kommend im Bereich des Fehrbachtunnels der Diebstahl einer Rüttelplatte. Die Rüttelplatte hat ein Gewicht von 118kg und war auch entsprechend gegen die Wegnahme gesichert, was jedoch die Täter nicht davon abhielt diese zu entwenden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell