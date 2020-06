Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 2.6.2020, zwischen 08.30 und 09.00 Uhr, befand sich der 22-jährige Geschädigte in der Hauptstraße im Bereich der Fußgängerzone. Aus seiner Hosentasche wurde ihm Geld und seine Aufenthaltserlaubnis entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Schaden ca. 1100 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen an diesem Tag gemacht hat bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. |pizw

