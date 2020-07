Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Polizei kontrolliert am Rheinufer und ahndet zahlreiche Verstöße

Bonn (ots)

Polizeibeamte der Wache Ramersdorf haben am gestrigen Montag (06.07.2020) an der Rheinuferpromenade in Königswinter zahlreiche Verstöße von Fahrradfahrern geahndet. Dort kommt es insbesondere im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Königswinter Fähre" und dem "Eselsbrunnen" immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Dieser Bereich ist als Fußgängerzone ausgewiesen. Trotz der entsprechenden Beschilderung und einem "Drängelgitter" befahren Fahrradfahrer immer wieder diesen Teil der Promenade. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr erhoben die Polizisten insgesamt 14 Verwarngelder und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

