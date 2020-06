Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Waldbrand frühzeitig entdeckt

53947 Zingsheim-Nettersheim (ots)

Zeugen meldeten Sonntagabend (21.52 Uhr) einen Brand in einem Waldstück an der Landstraße 206 bei Nettersheim. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Aussagen der Zeugen hatten sie in der Nähe des Brandortes zwei dunkel gekleidete Personen erkannt. Bei Eintreffen am Brandort waren die beiden Personen jedoch bereits verschwunden. Es verbrannten zirka 50 Quadratmeter Waldfläche.

