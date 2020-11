Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B28 - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

OberkirchOberkirch (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen und einem erheblichen Sachschaden kam es am Mittwochnachmittag auf der B28. Ein Hyundai-Lenker war gegen 16:10 Uhr auf der Renchtalstraße in Fahrtrichtung Oberkirch unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden Golf-Fahrerin. Die 63-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen schwer. Beide Beteiligten wurden zur ärztlichen Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /eb

