Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Von der Fahrbahn abgekommen

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Renault-Lenkerin hat am Mittwoch auf der Südfahrbahn der A5 die Kontrolle über ihren Wagen verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Die 54-Jährige war gegen 8 Uhr von Appenweier kommend in Richtung Offenburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll sie auf die linke Fahrspur und plötzlich wieder nach rechts gelenkt haben. Im Anschluss kam sie ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und blieb an einer Böschung auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Unfallverursacherin wurde von zwei Zeuginnen erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl und Appenweier vor Ort. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg konnten im Rahmen der Unfallaufnahme feststellen, dass das Fahrzeug der 54-Jährigen nicht zugelassen war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

