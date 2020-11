Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz, L83a - Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Bühl, NeusatzBühl, Neusatz (ots)

Starker Nebel dürfte der Grund für eine Vorfahrtsmissachtung und ein daraus resultierender Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L83a bei Neusatzeck gewesen sein. Ein 48-Jähriger befuhr gegen 11:45 Uhr die Omerskopfstraße in Richtung der L83a. Als er dort an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Neusatz einbiegen wollte, kollidierte der Opel-Lenker mit einem in Richtung Bühlertal fahrenden und vorfahrtsberechtigten BMW einer 30-Jährigen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell