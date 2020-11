Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, L103 - Mangelhafte Ladungssicherung führt zu Unfall

EttenheimEttenheim (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem erheblichen Sachschaden. Eine 42-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die L103 von Kappel-Grafenhausen kommend in Richtung Ettenheim. Nach derzeitigem Sachstand soll ein entgegenkommender LKW mit Pritsche kurz vor der über die B3 führende Brücke zwei schwarze Pylonen aus Hartplastik verloren und seine Fahrt ungehindert fortgesetzt haben. Durch das Überfahren der Pylone entstand an dem PKW ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Geschädigte vermutet, dass der LKW-Fahrer den Verlust nicht bemerkt hatte. Zeugen, die genauere Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim zu melden.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell