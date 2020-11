Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

MeißenheimMeißenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag in der Friedrichstraße. Ein 67-jähriger Mercedes-Lenker war gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Baggersee unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekanntes Kind mit seinem Fahrrad den Gehweg in gleiche Richtung. Kurz vor der Einmündung der Altrheinstraße soll der Junge nach links auf die Fahrbahn gelenkt haben und mit dem vorbeifahrenden PKW kollidiert sein. Mehrere Zeugen kümmerten sich anschließend um den gestürzten Radfahrer, der sich kurze Zeit später mit Tränen in den Augen von der Unfallörtlichkeit entfernte. An dem Fahrzeug des 67-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der braunhaarige Junge soll circa 140cm groß sein und eine gelbe Jacke getragen haben. Er war ohne Fahrradhelm unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog er sich durch den Zusammenstoß keine sichtbaren Verletzungen zu. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Kind geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Schwanau unter der Telefonnummer: 07824 662991-0 in Verbindung zu setzen.

