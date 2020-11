Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Beamte des Polizeireviers Offenburg führten am Dienstag von 19 Uhr bis Mitternacht Verkehrsüberwachungen in der Platanenallee und in der Hauptstraße durch. Hierbei konnten neun Geschwindigkeitsverstöße und ein Gurtverstoß geahndet werden. Weiterhin wurde gegen 21 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrads in der Platanenallee, Einmündung Pappelweg, einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Bei genauerer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 31-Jährige ohne gültigen Führerschein am Verkehr teilgenommen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

