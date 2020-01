Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Feuerwerk landet in Hecke

Am Mittwoch brannte in Erbach eine Thuja-Hecke.

Nach Angaben der Polizei zündete gegen 13 Uhr in der Straße "Großes Wert" ein Vater in Anwesenheit seiner Söhne einen Feuerwirbel an. Der flog in eine Hecke, die sofort Feuer fing. Der Mann und ein Zeuge konnten den Brand nicht löschen. Das gelang erst der Feuerwehr. Der Rettungsdienst brachte den Zeugen und eine Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Hecke brannte auf einer Länge von rund zehn Metern ab.

