Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen

HausachHausach (ots)

Die genaueren Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagmorgen im Bereich des Bahnhofs sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter gegen 7:25 Uhr einen 14-Jährigen zu Boden gestoßen und mehrmals gegen dessen Schulter getreten haben. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Aggressor mit seiner Begleitung in unbekannte Richtung. Die Verletzungen des Geschädigten mussten in einem örtlichen Klinikum behandelt werden. Die Beamten des Polizeireviers Halsach haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

