Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 51-Jähriger wird bei Arbeitsunfall schwerverletzt

Altentreptow (ots)

Am 13.10.2020 gegen 12:30 Uhr ist es auf einem Firmengelände in Klatzow bei 17087 Altentreptow zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei welchem eine Person schwerverletzt (nicht lebensbedrohlich verletzt) wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 51-jährige deutsche Gabelstaplerfahrer rückwärts, als er gegen ein Geländer fuhr und dabei vom Gabelstapler rutschte. In der Folge wurde ein Bein des 51-Jährigen zwischen dem Geländer und dem Gabelstapler eingeklemmt. Er musste auf Grund der Verletzungen mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht werden.

Da eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden kann, wird kein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde informiert.

