Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Letzte kostenlose Fahrradcodierung im Landkreis MSE im Jahr 2020

Neubrandenburg (ots)

Am Mittwoch, den 14.10.2020 ist der letzte Termin zur kostenlosen Fahrradcodierung im Jahr 2020 im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte. In der Zeit von 12:00 - 16:00 Uhr stehen die Präventionsberater/innen der Polizeiinspektion Neubrandenburg im Betaniencenter in Neubrandenburg zur kostenlosen Fahrradcodierung zur Verfügung. Dazu werden der Personalausweis sowie ein Eigentumsnachweis benötigt. Besitzer von E-Bikes sollten unbedingt den Schlüssel mitbringen, da zur Codierung der Akku abgebaut werden muss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte tragen Sie zum Schutz eine Mund-Nasen-Bedeckung und achten Sie auf die Abstandsregeln.

Wie bereits erwähnt, ist diese Codierungsaktion die letzte geplante Veranstaltung für das Jahr 2020. Im Frühjahr 2021 werden wir wieder neue Termine veröffentlichen. Dabei werden wir, wie auch in diesem Jahr, in Neubrandenburg und den umliegenden Städten unseres Landkreises Mecklenburgische Seenplatte präsent sein, um auch dort die kostenlose Fahrradcodierung anbieten zu können.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell