Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Streit eskaliert

Heidekreis (ots)

26.05 / Streit eskaliert

Walsrode: Auf der Dr.-Schomerus-Straße in Walsrode eskalierte am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr ein Streit zwischen getrenntlebenden Eheleuten. Nach verbalen Streitigkeiten wollte sich der 31jährige Ehemann mit seinem Pkw vom Ort entfernen. Seine 24jährige Ehefrau stellte sich unmittelbar vor das Fahrzeug. Der Mann fuhr an, die Frau stürzte, richtete sich wieder auf und stellte sich erneut vor den Pkw. Der Mann fuhr ein weiteres Mal an und verletzte die Frau dabei leicht. Anschließend fuhr er davon, suchte aber wenig später eine Polizeidienststelle auf.

