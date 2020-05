Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt; Bad Fallingbostel

A 7: Verkehrsrowdy auf der Autobahn unterwegs

Heidekreis (ots)

26.05 / Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Schneverdingen: Am Dienstagmorgen wurde aus einem Fahrradständer im Bereich der Bushaltestelle an der Marktstraße ein ungesichertes Mountainbike entwendet. Das Fahrrad konnte später von Zeugen wiedererkannt werden. Es war im Besitz eines 32jährigen Schneverdingers, der es offensichtlich entwendet hatte. Polizeibeamte stellten das Fahrrad sicher und übergaben es an den Eigentümer. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

25.05 / Verkehrsrowdy auf der Autobahn unterwegs

Bad Fallingbostel / A 7: Während einer Streifenfahrt mit dem zivilen Videofahrzeug (Police-Pilot-System) am Montag, gegen 18.00 Uhr auf der A 7, Fahrtrichtung Hamburg, sind die Beamten von einem Verkehrsteilnehmer rechts überholt worden. Die Polizisten folgten dem Pkw, der anschließend - während die Technik alles aufzeichnete - mehrfach den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen unterschritt. Unter Nutzung einer Sperrfläche überholte er außerdem einen Pkw, dessen Fahrer sich offensichtlich erschrak und mit seinem Pkw ruckartig nach rechts auswich, um dem Rowdy das Einscheren zu ermöglichen, da dort die Sperrfläche/der Fahrstreifen aufhörte. Zu guter letzt überschritt der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 Km/h um 69 Km/h (Toleranz bereits abgezogen). Der 22jährige Fahrer aus Heiligenstadt muss nun damit rechnen, dass er seinen Führerschein wieder abgeben muss, da er ihn bislang nur auf Probe besitzt.

