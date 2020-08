Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/Lkrs. KN) Mit Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs (13.08.2020)

Engen (ots)

Aufgefallen ist am frühen Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer auf der A 81, als dieser in "Schlangenlinien" in Richtung Stuttgart unterwegs war. Die durch einen aufmerksamen Zeugen alarmierte Polizei konnte den alkoholisierten Fahrer auf dem Parkplatz Engen einer Kontrolle unterziehen. Nach einem positiv durchgeführten Atemalkoholtest, der über 1,7 Promille ergab, wurde der 28-jährige Autofahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

