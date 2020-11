Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Ruhestörung mit Folgen

SchutterwaldSchutterwald (ots)

Eine anfangs gemeldete Ruhestörung in der Schillerstraße endete Mittwochnacht mit mehreren Anzeigen. Eine Anruferin fühlte sich aufgrund überlauter Musik ihrer Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört und wandte sich gegen 0 Uhr hilfesuchend an die örtlichen Polizisten. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Offenburg zunächst für Ruhe gesorgt und Folgemaßnahmen bei einer erneuten Anfahrt angedroht hatten, wiederholte sich das Szenario bereits eine halbe Stunde später. Gegen 0:30 Uhr mussten die 45- und 53-jährigen Männer erneut und konsequent zur Einhaltung der Nachtruhe ermahnt und auf mögliche Folgen aufmerksam gemacht werden. Die Herren verhielten sich während der gesamten Maßnahmen der Streifenbesatzungen uneinsichtig. Nach einem belehrenden Gespräch schlug der 45-Jährige unbeeindruckt die Haustüre zu und gab gleichzeitig nationalistische Parolen von sich. Neben einer Anzeige wegen Ruhestörung wurde nun auch ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

