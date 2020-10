Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte Täter fällen mehrere Bäume in Hemmoor und Lamstedt

Cuxhaven

Hemmoor/Lamstedt. In der Nacht zu Samstag (17.10.2020) fällten unbekannte Täter in Hemmoor, Mühlenreiherweg, und in Lamstedt, Vor dem Moor und Westerberg, mehrere Bäume. Die Bäume, darunter mehrere Eichen, standen überwiegend an Wirtschaftswegen und wurden mittels Kettensäge gefällt. Ein Baum fiel dabei auf den Radweg der Landesstraße 116. Die Täter ließen die gefällten Bäume zurück. Die Polizei geht von Vandalismus aus. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Euro Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Hemmoor (04771-6070) entgegen.

