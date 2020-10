Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Stark alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Hechthausen. Am Samstag (17.10.2020), gegen 19:10 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Fahrer eines Opel Meriva, der von der Bundesstraße 73 in die Bahnhofstraße abbog und dabei durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Die hinzugerufene Polizei aus Hemmoor überprüfte den 70-jährigen Opel-Fahrer, der zwischenzeitlich auf dem Wendeplatz am Bahnhof in Hechthausen zum Stehen gekommen war. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Seniors sicher. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

