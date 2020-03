Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Edelstahl

Adenau (ots)

Am Samstag, 14.03.2020 kam es gegen 04:00 Uhr morgens bei einer Firma Am alten Wehr in Adenau zu einem Diebstahl von mehreren Edelstahlblechen. Der oder die Täter näherten sich dem Firmengelände über den rückwärtigen Bereich der ehemaligen Bahntrasse. Aufgrund des Gewichtes der Edelstahlbleche müssen die Täter einen enormen Kraftaufwand betrieben haben. Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Samstagmorgen im Bereich der Zuwegung zur alten Bahntrasse / Zuwegung zum Fahrradweg in Richtung Leimbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/9250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell