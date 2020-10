Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche im Zusammenhang mit Haustürgeschäften

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Wochen kam es im gesamten Landkreis Cuxhaven zu Einbrüchen und Diebstählen aus Wohnhäusern, bei denen im Vorfeld eine Person an der Haustür geklingelt und nach Gegenständen zum angeblichen Ankauf gefragt hatte. Die Personen fragten die Hausbewohner nach verschiedenen Gegenständen (Schmuck, Antiquitäten, Kleidung, etc.) und gaben vor, diese z.B. auf einem Flohmarkt verkaufen zu wollen. Für die Täter eröffnen sich mit dieser Vorgehensweise zwei Möglichkeiten. Sie erfahren im Gespräch möglicherweise, zu welcher Zeit keine Person im Haus ist, um die Abwesenheit für einen Einbruch auszunutzen, oder aber es versucht eine weitere Person unbemerkt ins Haus zu gelangen, während Sie abgelenkt sind. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die folgenden Verhaltenstipps hin:

- Lassen Sie keine Personen ins Haus. - Schauen Sie nicht nach Gegenständen, die Sie verkaufen können, während der vermeintliche Käufer unbeobachtet bleibt. - Beenden Sie zügig das Gespräch, ohne Informationen preiszugeben.

Sollte Sie Feststellungen zu auffälligen Personen oder ungewöhnlichen Umständen haben, wenden Sie sich an die Polizei. Hilfreich sind, neben der Beschreibung der Personen, auch Hinweise auf genutzte Fahrzeuge und deren amtliche Kennzeichen. Wählen Sie im Notfall die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell