Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bad PeterstalBad Peterstal (ots)

Nach einem Diebstahl in der Renchtalstraße bitten die Ermittler des Polizeipostens Oppenau um Zeugenhinweise. Zwischen Dienstag, 22:30 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr, haben bislang Unbekannte bei einer dort ansässigen Firma 83 Kisten Leergut vom Firmengelände entwendet. Möglicherweise wurden die Kisten entlang des Dammes, an der Bachseite des Firmenareals, zum dortigen Firmenparkplatz getragen. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein Fahrzeug Verwendung gefunden haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeuge geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07804 910883 an die Ermittler des Polizeipostens Oppenau.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell