Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Diersburg - Betrug zum Opfer gefallen, Hinweise der Polizei

Hohberg (ots)

Nachdem ein Mann am vergangenen Montag einem Computerbetrug zum Opfer gefallen ist, ermitteln nun Beamte des Polizeireviers Offenburg. Dem Geschädigten wurde offenbar am Telefon glaubhaft gemacht, mit einem Mitarbeiter der Firma Microsoft zu sprechen, der seine tatsächlich bestehenden PC-Probleme beheben wolle. Auf Verlangen installierte er eine App auf seinem PC und seinem Handy, sodass der Unbekannte die volle Kontrolle über sein Bankkonto hatte. Nachdem unberechtigt diverse Buchungen getätigt wurden, trennte der PC-Inhaber die Internetverbindung vom Netz und informierte seine Bank. Weitere Abbuchungen konnten gestoppt werden, der Langfinger erbeutete aber letztlich einen Betrag von rund 350 Euro. Die Ermittlungen wegen Computerbetrugs dauern derzeit an.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut:

Wichtig: Microsoft tätigt nie unaufgeforderte oder nicht terminierte Anrufe, auch nicht wegen angeblich auf dem PC befindlicher Schadsoftware und Viren!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint - Im Zweifelsfall mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen - Bleiben sie misstrauisch und aufmerksam gegenüber Unbekannten, wenn Ihnen kein Termin bekannt ist - Zugriff auf PC verweigern - Keine Fremd-Software kaufen - Wenden Sie sich unverzüglich an ihren Bankmitarbeiter, falls ihnen etwas komisch vorkommt

- Bei bereits gewährtem Zugriff auf Ihren PC: - Gerät sofort vom Netz trennen - Software deinstallieren - PC einem Sicherheitscheck unterziehen lassen - ändern sie ihre Passwörter - Polizei benachrichtigen - Microsoft benachrichtigen

