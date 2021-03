Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Silberberg: Zwei Leichtverletzte nach Frontalkollision im Elsterweg

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch geriet gegen 16:30 Uhr eine aus Richtung Leonberg kommende 57-jährige BMW-Lenkerin im Elsterweg in Leonberg-Silberberg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 28-jährigen Audi-Lenkerin. Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 28-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

