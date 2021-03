Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Nord: Laptoptasche aus BMW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz "Breuningerland, der sich in der Heinkelstraße in Ludwigsburg-Nord befindet, machte sich am Mittwoch zwischen 17:15 und 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter an einem schwarzen BMW zu schaffen. Der Unbekannte öffnete den geparkten Wagen auf noch ungeklärte Art und Weise und entwendete aus dem Inneren eine Laptoptasche. In dieser befand sich ein Laptop, ein iPad mit externer Tastatur sowie Kopfhörer. Ob der Pkw im Tatzeitraum verschlossen war, ist nicht bekannt. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell