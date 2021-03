Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Kia Ceed, der am Dienstag zwischen 09:30 und 18:30 Uhr in der Neckarstraße im Stadtteil Aldingen abgestellt war. Vermutlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite des geparkten Wagens und fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0.

