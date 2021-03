Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Nach Ermittlung von Reifenstechern im Februar sucht Polizei nach Zeugin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, dem 19. Februar hatte sich gegen 22:20 Uhr eine namentlich nicht bekannte Frau beim Polizeirevier in Kornwestheim gemeldet, nachdem sie zwei Männer beim Zerstechen von Reifen geparkter Autos im Bereich Johannesstraße/Stotzstraße beobachtet hatte. Aufgrund dieses Hinweises konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Die Zeugin wird gebeten, sich nochmals mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

