POL-LB: B28a/ Rottenburg am Neckar: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein auf der Bundesstraße 28a (B28a) aus Richtung Rottenburg am Neckar kommender 36-jähriger Skoda-Lenker geriet am Dienstag gegen 19:45 Uhr auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Rottenburg am Neckar (BAB81) auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 45-jährigen VW-Lenker. Durch den Kontakt der Fahrzeuge wurden die jeweiligen Fahrerseiten der Pkw in einer Gesamthöhe von etwa 9.000 Euro beschädigt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung des 36-Jährigen. Die Polizisten beschlagnahmten noch vor Ort den Führerschein des Mannes. Er musste sich folglich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

