Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Roller zweimal gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag stahlen noch unbekannte Täter einen Roller, der vor einem Wohnhaus in der Ellentalstraße in Bietigheim-Bissingen abgestellt war. Das Fahrzeug, das durch den Täter mutmaßlich kurzgeschlossen worden war, konnte am Sonntagnachmittag im Japangarten beschädigt aufgefunden werden. Er wurde im Bereich der Fahrradabstellplätze abgestellt, wo ihn die Besitzerin schließlich abholen wollte. Als sie dies am Dienstag gegen 18.30 Uhr tun wollte, musste sie feststellen, dass der Roller erneut entwendet wurde. Es handelt sich um einen grünen Roller der Marke Nacional Motors, Typ Vamos G. mit Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 (schwarz). Hinweise zu dem Roller oder zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

