Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: In Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Die Nacht zum Mittwoch endete für einen 20-Jährigen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Gegen 00:50 Uhr meldeten Anwohner ruhestörenden Lärm in der Hohenzollernstraße. Eine Streifenbesatzung traf kurz darauf den 20-Jährigen laut schreiend an. Zwei Begleiter versuchten ihn erfolglos zu beruhigen. Anstatt einem Platzverweis nachzukommen und sich von seinen Bekannten nach Haus bringen zu lassen, wollte der sichtlich angetrunkene junge Mann lieber zu einer Tankstelle und sich dort weiteren Alkohol besorgen. Auch seine Lautstärke wollte er nicht reduzieren. Die Polizisten mussten ihn daraufhin bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell