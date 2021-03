Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zigarettenautomat aufgesprengt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Dienstag gegen 21.25 Uhr in der Enzstraße in Kornwestheim einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täter einen Feuerwerkskörper nutzten, um die Explosion herbei zu führen. Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört. Die Unbekannten dürften Zigarettenpackungen und vermutlich auch Bargeld in bislang unbekannter Menge bzw. Höhe erbeutet haben. Der entstandene Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

