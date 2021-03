Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mofa gestohlen

53947 Nettersheim-Holzmülheim (ots)

Nach dem ein 17-Jähriger Freitagmittag (14.30 Uhr) auf der Kreisstraße 39 zwischen Schönau und Holzmülheim keinen Treibstoff mehr in seinem Mofa hatte, stellte er dieses an der Kreisstraße ab. Er selbst sicherte sein Zweirad mit dem Lenkradschloss und ging in Richtung Holzmülheim, um dort neuen Treibstoff zu besorgen. Als er gegen 17.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatten Unbekannte das Mofa offensichtlich entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell